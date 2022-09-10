Фото мэрии Анапы

Праздничные гуляния развернутся в Анапе на юбилей Краснодарского края. Они пройдут 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Напомним, что в этом году Кубани исполнится 85 лет. На курорте празднования начнутся у стелы «Город воинской славы». Там пройдет поднятие флага региона.

На Театральной площади Анапы запланирован концерт «Здравствуй, наша Кубань». Параллельно 44 мастерицы займутся созданием карты Краснодарского края из ткани. После завершения гуляний произведение передадут в местный музей.

Еще один концерт пройдет в Ореховой роще. Он начнется в 16:00. А в 18:30 на площадке «Ракушка» выступит духовой оркестр с программой «Живи и процветай, любимый край!».