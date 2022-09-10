Камерный премьер-оркестр выступит в Чистяковской роще Краснодара 11 сентября

Все желающие смогут услышать произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Штрауса, Чайковского и Рахманинова. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре 11 сентября состоится концерт под открытым небом. Премьер-оркестр сыграет для жителей и туристов города в Чистяковской роще. Руководить будет дирижер и лауреат международных конкурсов Даниил Червяков.

- Уже стало доброй традицией на каждом концерте радовать слушателей новыми композициями.В эти осенние выходные прозвучит мелодия отечественного кинематографа - вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», - заявила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Стоит сказать, что концерт начнется в 18:00. Все желающие смогут услышать произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Штрауса, Чайковского и Рахманинова.