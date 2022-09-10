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Общество10 сентября 2022 9:47

Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова проголосовала на выборах депутатов ЗСК

Любовь Попова приняла участие в голосовании 10 сентября
Ангелина НАЗАРЧУК
Любовь Попова проголосовала на выборах. Фото: администрация региона

Любовь Попова проголосовала на выборах. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае идет второй день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва. Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова 10 сентября отдала свой голос на участке в Краснодаре.

- Принять участие в выборах - это конституционное право каждого, право принять участие в управлении краем и тем самым сделать его лучше, - заявила Любовь Попова.

Стоит сказать, что в кубанской столице работают Центр общественного наблюдения за выборами. Мониторинговая группа следит за порядком и процедурой голосования.