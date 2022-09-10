Фото: t.me/kondratyevvi

Кубанские аграрии собрали первый урожай маракуйи. Фрукт вырастили в Геленджике.

Его производством занялся местный фермер – Александр Кудленко. На Кубань он переехал вместе с семьей – в хутор Бетта.

Причем выращивал фрукт мужчина прямо у дома. Он расчистил шесть соток огорода и посадил лианы. Первые плоды Александр уже получил, но фрукты еще не продавал.

- Говорит, сначала нужно испытать сорта, выработать правильную технологию выращивания, – написал в телеграме губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А пока фермер консультируется с коллегами из-за рубежа и перенимает опыт. Его он применит уже в новом урожае.