В день празднования 85-летия Краснодарского края проведут более 1,4 тысячи мероприятий

В городах Кубани пройдут различные конкурсы. Фото: администрация региона

Краснодарский край 13 сентября отметит 85 лет со дня образования. В городах Кубани пройдут различные конкурсы, выставки, акции и флешмобы. Всего состоится 129 праздничных концертов.

- В регионе запустят танцевальный флешмоб «Кубанский Дэнсер», по его условиям надо записать видеоролик исполнения танца под кубанскую музыку и опубликовать его в соцсети,- сообщили в пресс-службе админстрации Краснодарского края.

Также пройдут и музыкальные конкурсы. Участникам нужно записать двухминутный видеоролик песни о крае. Готовый материал необходимо разместить на канале YouTube. Видео, которое наберет больше всего лайком и просмотров, станет победителем.

К слову, все знаковые объекты культуры вечером будут освещаться проекциями флага Краснодарского края. В муниципалитетах установят арт-объекты и тематические фотозоны. В каждом городе пройдут выставки рисунков, фотографий и так далее.