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Беспилотники выявили свыше тысячи обочечников в Сочи за два часа. Рейд по выявлению нарушителей провели сотрудники ГИБДД.

Отмечается, что полицейские использовали мобильный комплекс «Тайфун». Небольшой летательный аппарат дежурил на въезде в Адлерский район. Там образовался затор на несколько километров.

Во время дежурства полицейские выявили более 1000 нарушителей правил дорожного движения. Причем сделали они это за два часа.

Благодаря беспилотнику на участке существенно сократилась пробка. Об этом рассказал в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Ранее небольшие летательные аппараты уже следили за дорогой на наиболее оживленных участках в сторону моря: в Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани и Туапсе.