На Кубани соберут более 2,1 млн тонн кукурузы на зерно в 2022 году

Андрей Коробка высоко оценил организацию работы данных предприятий. Фото: администрация региона

На Кубани в этом году соберут не менее 2,1 млн тонн кукурузы на зерно. Стоит отметить, что уборочная кампания в Краснодарском крае проходит в штатном режиме. Ресурсов в сельхозпредприятиях достаточно.

- Сейчас активно идет уборка сахарной свеклы, кукурузы на зерно, сои, подсолнечника. Их качественные показатели, урожайность существенно выше, чем в прошлом году, - заявил заместитель губернатора края Андрей Коробка.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, урожай зерновых культур составил около 12,4 млн тонн. Из них 10,7 млн тонн пшеницы. Порядка 90% урожая составляет продовольственное зерно 3 и 4 класса.