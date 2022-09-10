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Общество10 сентября 2022 12:21

На Кубани соберут более 2,1 млн тонн кукурузы на зерно в 2022 году

Порядка 90% урожая составляет продовольственное зерно 3 и 4 класса
Ангелина НАЗАРЧУК
Андрей Коробка высоко оценил организацию работы данных предприятий. Фото: администрация региона

Андрей Коробка высоко оценил организацию работы данных предприятий. Фото: администрация региона

На Кубани в этом году соберут не менее 2,1 млн тонн кукурузы на зерно. Стоит отметить, что уборочная кампания в Краснодарском крае проходит в штатном режиме. Ресурсов в сельхозпредприятиях достаточно.

- Сейчас активно идет уборка сахарной свеклы, кукурузы на зерно, сои, подсолнечника. Их качественные показатели, урожайность существенно выше, чем в прошлом году, - заявил заместитель губернатора края Андрей Коробка.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, урожай зерновых культур составил около 12,4 млн тонн. Из них 10,7 млн тонн пшеницы. Порядка 90% урожая составляет продовольственное зерно 3 и 4 класса.