Под Геленджиком нашли останки пилота и самолет времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В районе села Кабардинка поисковики нашли разбившийся истребитель И-16, в кабине которого обнаружили останки погибшего пилота — младшего лейтенанта Степана Семеновича Ковалёнка.

По уточненным данным, Степан Ковалёнок участвовал в воздушном сражении 12 февраля 1943 года, после которого не вернулся на аэродром. В эти числа немецко-фашисткие войска проводили массированную бомбардировку Кабардинки, а также вели обстрел военной базы в Новороссийске.

- Уроженец Белорусской ССР погиб, защищая нашу черноморскую землю. Благодаря поисковикам, сегодня список пропавших без вести стал чуть меньше, а еще один герой Великой Отечественной войны обрел имя, - написал в социальных сетях мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Останки Степана Ковалёнка передали белорусской делегации, которая специально прибыла в Геленджик, чтобы отвезти их на Родину летчика — в деревню Кривое Республики Беларусь — и похоронить.

Представители союзного государства возложили цветы к Вечному огню, а также отдали военные почесть всем тем, кто погиб в Великой Отечественной войне и не вернулся с полей сражений.