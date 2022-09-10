Праздник риса и большая дегустация плова проходит в Темрюкском районе Кубани

Повара приготовили 500 килограммов блюда. Фото: администрация региона

В Темрюкском районе Кубани празднуют день риса. Мероприятие проводят в выставочный комплекс «Атамань». Все желающие проходят на праздник и могут продегустировать плов «по-казачьи». Повара приготовили 500 килограммов блюда.

-В программе праздничного дня также запланировали фолк-дискотеку «Пляски до упаду», конкурсы, розыгрыши призов,- рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит сказать, что гости полностью окунутся в колорит осенней станицы. Все желающие смогут посетить ремесленные мастерские и казачьи хаты. Взрослые и дети погрузятся в быт, традиции и обряды кубанского казачества.