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Общество10 сентября 2022 12:52

Праздник риса и большая дегустация плова проходит в Темрюкском районе Кубани

Мероприятие проводят в выставочном комплексе «Атамань»
Ангелина НАЗАРЧУК
Повара приготовили 500 килограммов блюда. Фото: администрация региона

Повара приготовили 500 килограммов блюда. Фото: администрация региона

В Темрюкском районе Кубани празднуют день риса. Мероприятие проводят в выставочный комплекс «Атамань». Все желающие проходят на праздник и могут продегустировать плов «по-казачьи». Повара приготовили 500 килограммов блюда.

-В программе праздничного дня также запланировали фолк-дискотеку «Пляски до упаду», конкурсы, розыгрыши призов,- рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит сказать, что гости полностью окунутся в колорит осенней станицы. Все желающие смогут посетить ремесленные мастерские и казачьи хаты. Взрослые и дети погрузятся в быт, традиции и обряды кубанского казачества.