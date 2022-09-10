Фото: admkrai.krasnodar.ru

100 одаренных школьников Кубани получат по 50 тысяч рублей. Конкурсный отбор на премию администрации Краснодарского края уже стартовал.

Отмечается, что размер награды увеличился по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Случилось это в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Оставить заявку на премию могут победители и призеры финального этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний. Главное – чтобы они были в перечне события Минпросвещения на прошлый учебный год.

Прием заявок на премию начнется уже 15 сентября. Он продлится почти месяц – до 14 октября. Затем экспертная комиссия выберет 100 победителей. Они станут обладателями наград номиналом 50 тысяч рублей.