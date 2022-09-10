Председатель Союза многодетных семей Кубани Светлана Недилько проголосовала на выборах

Светлана Недилько проголосовала на выборах. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае второй день идут выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. Свой голос отдала председатель Союза многодетных семей «Кубанская семья».

- В этом году впервые будет голосовать моя дочь, ей исполнилось 18 лет. Я хочу, чтобы наше подрастающее поколение активно принимало участие в выборах, потому что это гражданский долг, - заявила Светлана Недилько.

Стоит отметить, что выборы проходят на Кубани с 9 по 11 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 часов. Как удалось узнать "КП"-Кубань", всего в регионе открылось более 2,8 тысяч избирательных участков.