В Сочи около 5 тысяч молодых людей впервые проголосуют на выборах депутатов ЗСК

Студенты голосуют на выборах. Фото: администрация Сочи

В 2022 году не менее пяти тысяч сочинцев впервые могут проголосовать на выборах депутатов ЗСК. Молодые люди реализуют свое избирательное право. Так, на участке № 46-20 проголосовал студент факультета экономики и права.

- Я считаю, что хорошая возможность внести свой вклад в будущее нашей страны и края - это воспользоваться своим правом избирателя, - отметил Александр Бобин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ребятам, которые впервые проголосуют, подарят паспорт молодого избирателя и Конституцию РФ.