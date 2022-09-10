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Общество10 сентября 2022 13:51

Футбольный матч «Краснодар»-ЦСКА покажут в прямом эфире в амфитеатре парка Галицкого

Матч состоится 10 сентября
Ангелина НАЗАРЧУК
Состоится футбольный матч. Фото: https://t.me/park_galitskogo

Состоится футбольный матч. Фото: https://t.me/park_galitskogo

В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 10 сентября состоится матч между «Краснодаром» и ЦСКА. Игра пройдет 10 сентября. Начало матча запланировано на 17:30 часов.

«Быки» сыграют с «армейцами» в рамках 9-го тура чемпионата России. Выездную игру сборной Краснодара будут показывать в амфитеатре парка Галицкого. Кстати, перед началом матча состоится концерт группы SODA и проведут розыгрыш подарков.

- Начинаем 10 сентября в 16.00 часов. Вход свободный, - сообщается в соцсетях парка.

Стоит напомнить, что краснодарская сборная занимает 3 место в турнирной таблице. «Быки» заработали 17 очков при разнице мячей 17-9. К слову, у ЦСКА также 17 очков. Однако московская сборная занимает 2 место. У клуба разница мячей составляет 17-7.