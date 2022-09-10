На три часа дня во второй день голосования на Кубани явка составила 29,3%

Жители Кубани голосуют на выборах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае второй день проводят выборы депутатов ЗСК седьмого созыва. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на 15:00 часов 10 сентября явка жителей региона составила около 30%. Все свой голос отдали 1268828 человек.

-Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 10 и 11 сентября. Во всех муниципалитетах края работают свыше 2,8 тысяч избирательных участков,- сообщили в администрации Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что свыше 19,5% жителей Кубани проголосовали в первый день выборов. Это более 800 тысяч человек.