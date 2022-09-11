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Общество11 сентября 2022 5:00

Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае: таксисты блокируют проезд машин из аэропорта Сочи

Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае.

Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 11 сентября в Краснодарском крае.

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