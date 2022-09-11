Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае: таксисты блокируют проезд машин из аэропорта Сочи

Что произошло за ночь 11 сентября в Краснодарском крае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает последние новости, которые произошли за ночь 11 сентября в Краснодарском крае.

Люди не могли выехать из воздушной гавани в Сочи. Десятки автомобилей встали перед шлагбаумом. Когда начинают образовываться пробки, то вынуждают аэропорт выпускать их бесплатно. Сотрудники аэровокзала обратились в полицию.

Под Геленджиком нашли останки пилота и самолет времен Великой Отечественной войны. Погибшего летчика похоронят в Белоруссии

Беспилотники выявили свыше тысячи обочечников в Сочи за два часа. Рейд по выявлению нарушителей провели сотрудники ГИБДД.

Камерный премьер-оркестр выступит в Чистяковской роще Краснодара 11 сентября. Все желающие смогут услышать произведения Вивальди, Моцарта, Брамса, Штрауса, Чайковского и Рахманинова.