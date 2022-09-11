Температура воды в Черном море 11 сентября 2022: самая теплая вода в Сочи и Адлере

Какая температура воды в Черном море 11 сентября. Фото: Иван ВИСЛОВ

Похолодание, пришедшее на Кубань, сказалось на температуре морской воды. На некоторых курортах заплывы уже бодрящие, хотя большинство отпускников уверяют, что плавать сейчас - одно удовольствие. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, где на побережье Краснодарского края комфортнее всего купаться.

Какая температура воды в Черном море 11 сентября 2022

По данным «КП» - Кубань», приятнее всего сейчас вода у берегов Адлера - водные термометры показывают 26 градусов. Чуть холоднее в Сочи - 25,5 градуса.

Значительно прохладнее вода в Геленджике - 24,3 градуса. В Новороссийске фиксируют 23,3 градуса (значения снизились 3 градуса). Самые низкие отметки в Анапе - 23,1 градуса. Море на курорте за неделю остыло на 2,5 градуса.

А вот на Азовском побережье в воду зайти решаются далеко не все - уж слишком холодная она стала. У берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой температура моря сейчас всего 19 градусов.