Погода в Краснодаре 11 сентября 2022: в городе прогнозируют аномальную жару

Погода в Краснодаре 11 сентября 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на Кубани постепенно начнет портиться. Оказывать влияние начнет приближающийся с запада циклон. Кратковременные дожди с грозами прошумят только на западе региона. А на большей части территории края ожидается жара. В Краснодаре 11 сентября воздух прогреется до +28-30 градусов - такие значения прогнозируют в полуденные часы. Температура воздуха ночью резко упадет до 8-10 градусов.

- В городе ожидается переменная облачность. Без осадков, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.