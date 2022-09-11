Погода в Сочи 11 сентября 2022: на курорте предупреждают об опасном солнце

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Краснодарский край надвигается циклон, который уже со следующей недели принесет дожди. Пока же на большей части территории региона ожидается отличная погода. Те, кто приехал в бархатный сезон на побережье, точно не прогадали. Правда, на некоторых курортах прогнозируют опасное солнце. В Сочи 11 сентября ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

По прогнозам, на курорте УФ-индекс будет на уровне 6. Это довольно высокий показатель. Поэтому в полуденные часы отдыхающих просят быть осторожнее - именно в это время необходима усиленная защита. Чтобы не получить солнечный удар, лучше переждать внутри помещения. К слову, днем воздух прогреется до +27 градусов, при этом в ночные часы столбики термометров покажут +19 градусов.

Тепло будет и на Красной Поляне. Там температура воздуха днем +25-27 градусов, а вот ночью резко похолодает до +13 градусов. Осадков на горнолыжных курортах не ожидается.