В крае завершаются 102 избирательные кампании. Фото: администрации края.

За два дня выборов в Краснодарском крае проголосовали 37,8% избирателей. Такие данные зафиксировали на 20:00 10 сентября. Об этом сообщают в избиркоме Кубани.

- Участие в выборах уже приняли 1636862 человека, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в избиркоме Кубани.

Напомним, в регионе 11 сентября стартовал основной день голосования. Участки уже начали свою работу - открыты они будут до 20:00. На территории Краснодарского края работают более 2,8 тысяч избирательных участков.

- Это самая значимая из них – по выборам депутатов Законодательного Собрания VII созыва, - уточняют в избиркоме края. - Всего в регионе 4,3 миллиона избирателей. Впервые поучаствовать в голосовании смогут 57 тысяч жителей.