На улице Круговой освятили храм. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре митрополит Григорий освятил храм в честь святого Илии Муромского. В торжественном мероприятии приняли участие казаки Кубанского казачьего войска, представители Союза казачьей молодежи и поисковых организаций края. Также участники и ветераны боевых действий, казачата из военно-патриотических клубов города и края.

- Светлое духовное торжество по случаю освящения нового дома Божия. Он возведен в честь покровителя воинов. Кроме того, построен в память о павших в боях за нашу Родину. Теперь этот храм откроет свои двери для всех верующих, - сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Уточняется, что на территории храма на улице Круговой организовали выставку поисковых организаций Краснодарского края и создали мультимедийную презентацию. Она посвящена Илье Муромцу. Также учредили детский и молодежный военно-патриотический клуб. Он будет функционировать при православном приходе.