Начался Единый день голосования. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 11 сентября стартовал Единый день голосования. Жители города выбирают депутатов регионального парламента, а также депутатов городской Думы в двух одномандатных округах.

- Сегодня самый важный день выборов. После закрытия избирательных участков, избирательные комиссии начнут подводить итоги голосования. Станут известны цифры по явке избирателей, - сообщил председатель городской избирательной комиссии Олег Смирнов.

Уточняется, что все избирательные участки открылись в 8 утра. В Краснодаре их работает более 390. Из них 377 постоянных и 15 временных.

Всего на избирательных участках в южной столице работают около 5,7 тысяч наблюдателей. В проведении выборов участвуют около 6 тысяч членов участковых избирательных комиссий.

Сегодня 24 творческих коллектива города выступят на 43 избирательных участках. В честь события артисты подготовили концертные программы.