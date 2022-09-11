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Общество11 сентября 2022 6:51

В Белореченском районе Кубани произошло два пожара

Загорелась трава на пустыре
Мария ЧАЛАЯ
В Белореченске произошло два пожара. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В Белореченске произошло два пожара. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

В Белореченском районе Кубани произошло два пожара. Накануне по адресам: город Белореченск северо-западная окраина и село Великовечное, окраина загорелась трава на пустыре.

- О пожаре на северо-западной окраине стало известно в 10:03. В 10:13 спасатели установили, что огнем охвачена площадь в 460м2. Локализовать пожар удалось в 10:16. В 12:35 закончилась ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что о пожаре в селе Великовечное стало известно в 10:12. В 10:22 удалось установить, что загорелась трава на пустыре на площади 400 м2. В 10:25 пожар локализовали, а в 11:15 спасатели ликвидировали открытое горение.

Всего к ликвидации возгорания по первому адресу от МЧС России привлекались 12 человек личного состава, 3 единицы техники. По второму адресу тушили пожар 3 человека личного состава, 1 единица техники.