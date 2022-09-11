Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны проголосовала на выборах. Вера Шибалова пришла на участок, расположенный в школе №14 на улице Туапсинской.

- Это самый ответственный день и настоящий праздник, потому что, голосуя, каждый из нас высказывает свое мнение, выбирает путь развития региона и страны в целом, - рассказала заслуженный учитель России, -

В этом году Вера Андреевна отметила юбилей. На выборы пенсионерка ходит всегда.

- Я выборы помню с подросткового времени, тогда целыми улицами шли голосовать, - отметила Вера Шибалова.