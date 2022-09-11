Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 7:24

В Атамани сварили полтонны плова

Самый вкусный рецепт выбрали посетители выставочного комплекса
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: выставочный комплекс «Атамань»

Фото: выставочный комплекс «Атамань»

В Атамани сварили полтонны плова. Так в этно-станице отметили праздник риса. Гости смогли продегустировать блюдо, приготовленное по разным рецептам и проголосовать за лучшее.

- Между гостями комплекса разыграли брендированную продукцию, а главным

призом стала корзина с набором для приготовления плова, - рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Гости также смогли потанцевать на фолк-дискотеке и принять участие в мастер-классах. 17 сентября в Атамани пройдет краевой фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу».