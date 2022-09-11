Фото: выставочный комплекс «Атамань»
В Атамани сварили полтонны плова. Так в этно-станице отметили праздник риса. Гости смогли продегустировать блюдо, приготовленное по разным рецептам и проголосовать за лучшее.
- Между гостями комплекса разыграли брендированную продукцию, а главным
призом стала корзина с набором для приготовления плова, - рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.
Гости также смогли потанцевать на фолк-дискотеке и принять участие в мастер-классах. 17 сентября в Атамани пройдет краевой фестиваль семейных традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу».