Памфилова сообщила, что итоги выборов на Кубани подведут после рассмотрения всех жалоб

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальные итоги выборов в Краснодарском крае будут подведены не раньше 14 сентября, как только будут рассмотрены все жалобы и обращения. Об этом 11 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время видеоконференции.

- В 11:00 начнут появятся цифры по Петропавловску-Камчатску. Раньше 14 сентября итоги по выборам депутатов в ЗСК не подведут, - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. - Это связано с тем, чтобы все жалобы и обращения должны быть по закону рассмотрены до подведения итогов.

Также Элла Памфилова отметила, что в Краснодарском крае бурно проходит кампания. За два дня выборов в Краснодарском крае проголосовали 37,8% избирателей.