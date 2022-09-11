17 обращений поступило в избирательные комиссии на Кубани.

17 обращений поступило в избирательные комиссии в Краснодарском крае 9 и 10 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК РФ рассказала, что кампания в Краснодарском крае проходит бурно. Если на избирательных участках жители заметят нарушения, то сообщить об этом они могут по телефону горячей линии ЦИК России: 8 (495) 606-98-88 или 8 (800) 200-00-20.

- За два дня голосования получено 17 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах в крае, - сообщила Элла Памфилова. - Если будет хоть малейшее подозрение, что на каком-либо участке нарушение, мы этот ящик аннулируем.