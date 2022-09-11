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Общество11 сентября 2022 7:54

Элла Памфилова: выборы в Краснодарском крае проходят бурно

Председатель ЦИК прокомментировала ситуацию с голосованием на Кубани
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Анастасия БАРБАШ

Фото: Анастасия БАРБАШ

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в Краснодарском крае проходят бурно. За два дня на Кубани проголосовали 37,8% избирателей (данные на 20:00 10 сентября). В избирательные комиссии поступило 17 обращений на горячую линию.

- Если будут малейшие подозрение, что на каком-либо участке нарушения, мы ящики аннулируем, - рассказала Памфилова.

Раньше 14 сентября итоги по выборам депутатов в ЗСК не подведут. Результаты голосования озвучат после рассмотрения всех жалоб и обращений, поступивших в избиркомы.