На Кубани пожароопасно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокая пожароопасность сохранится в Краснодарском крае до 12 сентября. Местами в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в том числе в предгорье Лазаревского района Сочи.

- 11 и 12 сентября в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса, - рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели не рекомендуют пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. При обнаружении пожара необходимо звонить 112 или 101.