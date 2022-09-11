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Общество11 сентября 2022 8:24

Высокая пожароопасность сохранится в Краснодарском крае до 12 сентября

Огонь может вспыхнуть на Черноморском побережье и в Краснодаре
Оксана КАДОЧНИКОВА
На Кубани пожароопасно.

На Кубани пожароопасно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокая пожароопасность сохранится в Краснодарском крае до 12 сентября. Местами в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в том числе в предгорье Лазаревского района Сочи.

- 11 и 12 сентября в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса, - рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели не рекомендуют пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. При обнаружении пожара необходимо звонить 112 или 101.