Голосуя в своем округе в комиссии или на дому, избиратель получает два бюллетеня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае 11 сентября явка на 10:00 составила 39,2%. Об этом сообщают в избиркоме Кубани.

Как уточняется, бюллетени в урну опустили уже порядка 1,7 миллиона человек. При этом основной поток избирателей ожидают после обеда.

- В регионе завершаются 102 избирательные кампании, в том числе – выборы депутатов Законодательного Собрания VII созыва, - рассказывают в избиркоме края.

Голосуя в своем округе в комиссии или на дому, избиратель получает два бюллетеня. В первом указаны пять политических партий, а во втором - кокнретные кандидаты по округам.

Во всех муниципалитетах края работают свыше 2,8 тысяч избирательных участков. Они закроются в 20:00.