За прошедшие сутки выявили 1299 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани 11 сентября выявили 1299 случаев COVID-19. Среди заболевших 809 женщин и 490 мужчин. Из них 163 ребенка. Самому старшему пациенту 96 лет, а самому младшему – один месяц.

- В Краснодаре выявили 525 случаев, в Сочи – 83. В Новороссийске обнаружили 56 случаев заражения, в Армавире чуть меньше – 51. В Тимашевском районе – 47, в Белореченском – 46, в Выселковском – 38. В Кавказском районе 31 случай, а в Анапе – 28, - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что в Ейском и Туапсинском районах по 27 заболевших. По 26 случаев выявили в Горячем Ключе, Абинском и Тбилисском. 24 – в Староминском, 22 – в Каневском.

В Геленджике, Красноармейском и Крымском районах по 19 положительных результатов. По 17 – в Апшеронском и Гулькевичском. В Мостовском районе выявлено 16 случаев COVID-19, в Темрюкском – 15. 14 – в Калининском. В Брюховецком и Лабинском районах по 13 новых пациентов, в Славянском – 9, в Новокубанском – 8. По 6 – в Северском и Успенском, 5 – в Кореновском.

4 человека выявили в Павловском и Щербиновском районах. В Тихорецком районе обнаружили 3. По 2 – в Крыловском, Курганинском, Ленинградском. По 1 – в Новопокровском, Приморско-Ахтарском и Динском.