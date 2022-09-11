Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в ЗСК. Глава Кубани отметил важность нынешней избирательной кампании, поскольку жители формируют состав краевого Законодательного Собрания на ближайшие пять лет.

- Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого человека. Это не просто выражение своей позиции, а проявление ответственности за свой родной край, - отметил губернатор в своем Телеграм-канале. - Важно не оставаться равнодушными и отдать голос за наше общее будущее, будущее родной Кубани.

Вениамин Кондратьев также поблагодарил жителей за активность на выборах.