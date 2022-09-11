За ходом выборов следят в штабе городской Общественной палаты. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В штабе городской Общественной палаты Краснодара следят за ходом выборов. Члены Общественной палаты консультируют жителей по вопросам избирательного права и участия в выборах. Также они принимают обращения и постоянно дежурят в региональном Центре общественного наблюдения.

- В этом году выборы проходят очень динамично и конкурентно. Растет политическая культура наших избирателей. Жители города активно участвуют в голосовании. Штаб общественного наблюдения работает в Общественной палате. В целом, обстановка в помещениях для голосования спокойная и позитивная, - сообщил председатель Общественной палаты Краснодара Юрий Ткаченко.

Уточняется, что за голосованием на избирательных участках продолжают следить в региональном Центре общественного наблюдения. В том числе это происходит и в режиме реального времени.