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Общество11 сентября 2022 10:13

Молодожены из Белореченского района пришли на выборы после бракосочетания

На Кубани проходит основной день голосования
Оксана КАДОЧНИКОВА
Супруги приехали на избирательный участок после бракосочетания.

Супруги приехали на избирательный участок после бракосочетания.

Молодожены из Белореченского района пришли на выборы после бракосочетания. 11 сентября Дарья и Вячеслав Земляные решили не только скрепить свой союз официально, но также исполнить гражданский долг.

Молодожены приехали на избирательный участок.

Молодожены приехали на избирательный участок.

После торжественной церемонии новоиспеченные супруги отправились на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Члены избирательной комиссии поздравили молодых и пожелали им счастья и долгих лет совместной жизни.