На Кубани с начала 2022 года более 7 тысяч многодетных семей получили право на краевой маткапитал

4 тысячи семей уже использовали средства краевого маткапитала. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала 2022 года более 7 тысяч многодетных семей получили право на краевой материнский капитал. Свыше 4 тысяч семей уже использовали средства полностью или частично. Каждый год размер краевого семейного капитала индексируется. В 2022 году он составляет 139493 рубля.

- При рождении третьего или последующего ребенка семьям предоставляют материнский капитал. Выплаты осуществляют в рамках нацпроекта «Демография». Родители могут распоряжаться им в полном объеме. Также они могут брать деньги по частям на улучшение жилищных условий на территории края, в том числе приобретение квартиры или газификацию, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что средства можно направить на получение ребенком образования, медицинскую реабилитацию. Также на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного. Погашение основного долга и уплату процентов по займу.

Получить краевой маткапитал можно подав заявление. Сделать это можно в управлении социальной защиты населения.