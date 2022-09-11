Фото: архив "КП"

Первый атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов проголосовал на выборах в ЗСК. Доцент кафедры истории КубГУ пришел на избирательный участок в родной школе.

- Я никогда не понимал людей, которые говорят - «я не пойду». Как это ты не пойдешь? Ты живешь в государстве, тебя должно волновать все, если ты гражданин, – заявил атаман.

По словам Громова, каждые выборы для него - радостное и значимое событие.

- Я застал то время, когда это был праздник, была концертная самодеятельность, работали буфеты, создавалась праздничная атмосфера. Сейчас этого нет, но событие и его значимость остались, – отметил казачий генерал.