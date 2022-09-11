Мурат Кумпилов. Фото: t.me/muratkumpilov

Главу Адыгеи Мурата Кумпилова избрали на второй срок. Об этом стало известно 11 сентября.

Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи во время воскресеного заседания провели тайное голосование. Кандидатуру Мурата Кумпилова утвердили единогласно - из прибывших на заседание 49 депутатов проголосовали все. Воздержавшихся не было.

Стоит сказать, что на пост претендовало три кандидата. Помимо Мурата Кумпилова в списках также были Александр Лобода и Евгений Грунин. Их представил полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

- Церемония инаугурации избранного главы республики в присутствии жителей и почетных гостей из других регионов, - сообщили в правительстве Адыгеи.

Напомним, впервые республику Мурат Кумпилов возглавил в 2017 году. Тогда были отменены прямые выборы. С тех пор своих кандидатов предлагают партии, а президент страны выбирает из них троих и представляет для голосования в Госсовете - Хасэ РА. Отметим, что в 2017 году кандидатуру Кумпилова депутаты также выбрали единогласно.