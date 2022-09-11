Сотрудники МЧС потушили загоревшийся мусоровоз. Фото: скриншот видео.

В Краснодаре загорелся мусоровоз во время движения. Авария произошла по улице Тургенева.

- В 11:49 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. К месту сразу направили силы и средства спасателей, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что случившееся проходит как ДТП. Точного времени ликвидации пожара нет. К тушению привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

К счастью, водитель загоревшейся машины не пострадал.