Глава избиркома Кубани прокомментировал Элле Памфиловой видео с подозрением на вброс бюллетеней в Геленджике

Алексей Черненко. Фото: ikkk.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела заседание, на котором рассказали, как проходят выборы. Обсуждался и ролик, снятый на участке в Геленджике, и который активно обсуждают в соцсетях. На видео заснят момент, как один из наблюдателей заявил, что избиратель опустил в урну несколько бюллетеней. Председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко прокомментировал главе ЦИК Элле Памфиловой видео с подозрением на вброс листов с отметками.

- Ящик на видео был опечатан, – сказал Алексей Черненко. - Использован другой стационарный ящик. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами.

Алексей Черненко также добавил, что в случае малейших сомнений в легитимности, эти бюллетени учитываться не будут.

В избиркоме Кубани также обратили внимание, что в ролике «больше звука, чем видео».

Ранее Александр Брод сообщил, что участки оборудованы камерами видеофиксации, а за соблюдением законности на них следят более 16300 наблюдателей. Грубых нарушений, по словам эксперта, нет.