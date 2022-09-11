Валерий Сивак проголосовал на выборах. Фото: krd.ru

В Краснодаре поучаствовал в выборах председатель Общественной палаты Валерий Сивак. Он является Заслуженным деятелем науки и образования и Заслуженным работником здравоохранения Кубани. Также доктором медицинских наук, членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания и председателем общественного экспертного совета городской Общественной палаты.

Свой голос Валерий Сивак отдал на избирательном участке в школе № 80 по улице имени Тургенева, 195.

- У нас у всех есть избирательное право, и мы обязаны его реализовать. На данный момент необходимо отдать голос за кандидата в депутаты ЗСК. В дальнейшем именно к избранному депутату своего округа мы будем обращаться с ходатайствами, жалобами и предложениями. В том числе по насущным вопросам ЖКХ и благоустройства, - сообщил Валерий Сивак.

Уточняется, что утром в Краснодаре открылись более 390 избирательных участков. Все они завершат свою работу в 20:00.