Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 100 тысяч тонн фруктов и ягод собрали на Кубани. При этом урожайность в 2022 году оказалась выше, чем в прошлом. Например, семечковых культур убрано 76,8 тысяч тонн. Эта цифра превысила показатели на 8 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом. Такая же картина с косточковыми культурами. Их собрано 23,4 тысячи тонн, что на 6,9 тысяч тонн больше. Урожай ягод составил 1,3 тысяч тонн. В прошлом году он был ниже на 130 тонн.

- С начала 2022 года в Краснодарском крае заложили более 637 га многолетних насаждений. Осенью закладку продолжат. К концу года она будет составлять не менее 1,5 тысяч га, - рассказал министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

На сегодняшний день сады и ягодники в регионе расположены на 31 тысяче гектаров. На поддержку фермерам этой отрасли выделено более 1 млрд рублей.