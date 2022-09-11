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Общество11 сентября 2022 12:17

На Кубани 17 и 18 сентября проведут фестиваль воздушных шаров

«Небо Предгорья» состоится в Мостовском районе
Мария ЧАЛАЯ
В Мостовском районе можно полетать на воздушных шарах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Мостовском районе можно полетать на воздушных шарах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 17 и 18 сентября проведут фестиваль воздушных шаров. Мероприятие «Небо Предгорья» состоится в Мостовском районе.

- Жители и гости фестиваля смогут совершить полет на воздушных шарах. Также участники смогут увидеть показательные выступления малой авиации, музыкально-световое шоу «Ночное свечение воздушных шаров» и концертную программу, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что главное события праздника пройдет на аэродроме станицы Андрюки. Кроме того, концертную программу проведут на стадионе «Триумф-Арена» в поселке Мостовском.