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Туризм11 сентября 2022 12:35

Полиция Кубани разыскивает четырех участников секса на пляже в Туапсе

Правоохранители начали проверку после публикации видео
Евгения СОРОКА
На видео отреагировали сотрудники полиции, которые организовали проверку по данному поводу.

На видео отреагировали сотрудники полиции, которые организовали проверку по данному поводу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Кубани разыскивает четырех участников секса на пляже в Туапсе. Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик, записанный на побережье. На кадрах видно, как компания туристов начала бесстыдничать у всех на глазах. Трое мужчин и женщина не стали уединяться, а залезли друг на друга рядом с другими отдыхающими. Опубликованный ролик вызвал большой общественный резонанс. На видео отреагировали сотрудники полиции, которые организовали проверку по данному поводу.

- Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как только бесстыдников найдут, им предстоит пообщаться с правоохранителями. Не исключено, что их действия могут расценить как мелкое хулиганство. За это грозит штраф или даже арест.