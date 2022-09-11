На видео отреагировали сотрудники полиции, которые организовали проверку по данному поводу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Кубани разыскивает четырех участников секса на пляже в Туапсе. Напомним, ранее в социальных сетях появился ролик, записанный на побережье. На кадрах видно, как компания туристов начала бесстыдничать у всех на глазах. Трое мужчин и женщина не стали уединяться, а залезли друг на друга рядом с другими отдыхающими. Опубликованный ролик вызвал большой общественный резонанс. На видео отреагировали сотрудники полиции, которые организовали проверку по данному поводу.

- Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как только бесстыдников найдут, им предстоит пообщаться с правоохранителями. Не исключено, что их действия могут расценить как мелкое хулиганство. За это грозит штраф или даже арест.