Обновленный розарий откроют уже в сентябре. Фото: администрации Сочи.

В сочинском парке «Ривьера» появился новый розарий. Он откроется в дни празднования 85-летнего юбилея Краснодарского края, и станет подарком жителям и гостям города. Розарий представляет собою новую комфортную зону отдыха, которая точно понравится посетителям.

Стоит сказать, что у розария своя длинная история. В годы войны его территория использовалась как огород для выращивания овощей. Затем в парке провели восстановительные работы, но коллекцию роз воспроизвели лишь частично. Но в 2022 году эту ошибку исправили.

Столько роз в одном месте нет нигде в стране. Фото: администрации Сочи.

- Высажено шесть тысяч кустов роз 33 сортов, адаптированных под климат курорта, - рассказывают в администрации Сочи. - А в октябре появятся шесть тысяч кустов лаванды и самшита.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», прежние растения из розария также сохранили. Более 2900 кустов роз бережно пересадили в разные части парка.

Сейчас на территории идут последние подготовительные работы.

- В Год экологии мы сформируем календарь цветения, - сказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - Соберем перечень самых красивых цветущих растений, деревьев и кустарников и мест, где можно ими любоваться.

Таким образом, Сочи будет первым в стране городом, который даст старт круглогодичному флоритуризму.

Глава города также ознакомился с концепцией развития парка «Ривьера». Территорию розария заново спланировали, здесь появились прогулочные дорожки, арки, ротонда, фонтан, новая парковая мебель.

- В ближайшее время рабочие обустроят новые аллеи, - добавляют в мэрии Сочи. - А еще территорию парка условно разделят на зону активного и спокойного отдыха.