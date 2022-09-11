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Общество11 сентября 2022 13:25

В Сочи 33-летний мужчина погиб, не заметив «Газель» дорожников

В смертельном ДТП в Сочи погиб 33-летний водитель «десятки»
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Водителя отечественной легковушки спасти не смогли. Фото: t.me/gibddsochi

Водителя отечественной легковушки спасти не смогли. Фото: t.me/gibddsochi

Смертельная авария случилась 11 сентября в Хостинском районе Сочи. На трассе в районе «Красного штурма» водитель «десятки» врезался в «Газель». По словам очевидцев, мужчина, сидевший за рулем отечественной машины, ехал по левой полосе и не заметил машину дорожников. На полном ходу он протаранил ее и, продолжив по инерции движение, врезался в подпорную стену.

- В результате ДТП 33-летний водитель транспортного средства «ВАЗ-2110» скончался на месте, - уточняют в Госавтоинспекции Сочи.

Обстоятельства аварии уточняются. Проводится проверка.