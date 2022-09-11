В Новороссийске окончены поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 8-летнего школьника без обуви

Поиски завершились спустя час после появления ориентировки.

В Новороссийске окончены поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 8-летнего школьника. О том, что ребенок исчез, стало известно днем 11 сентября. В соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» появилась ориентировка на мальчика. При этом, как он пропал, информации не было.

Однако волонтеры все же указали важные детали - в момент исчезновения на ребенке были красно-синие трусы, белая майка. Обувь у мальчика отсутствовала.

К поискам пропавшего привлекли как волонтеров-поисковиков, так и правоохранительные органы. К счастью, операция завершилась довольно быстро и успешно. Уже через час после публикации ориентировки в соцсетях отряда появилось сообщение: «Найден. Жив. Благодарим всех за готовность!».