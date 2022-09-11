В Краснодарском крае явка на 15:00 в третий день выборов составила 45,6%

Голосование продолжается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В третий день муниципальных выборов в Краснодарском крае на 15:00 явка составила 45,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные избиркомом Кубани. Свой голос за кандидатов отдали уже 1,9 миллиона человек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», наибольшее количество избирателей проголосовало в Кавказском и Белореченском района, а также в Кропоткине и Новороссийске.

- В регионе завершаются 102 избирательные кампании, в том числе – выборы депутатов Законодательного Собрания VII созыва, - уточняют в избиркоме Краснодарского края.

Отметим, что проголосовать может любой житель региона, достигший 18-летия. Чтобы выполнить свой гражданский долг, человеку необходимо предъявить паспорт на участке по месту прописки. После чего ему выдадут бюллетень для заполнения.

Голосование будет длиться традиционно до 20:00, после чего избирательные участки закроют, и комиссия начнет подсчет.