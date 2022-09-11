Председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

Председатель Общественной палаты Кубани Попова прокомментировала слова Панфиловой о бурно проходящих выборах. В крае наблюдается высокая конкуренция между партиями и кандидатами.

- Элла Александровна, подчеркнула прежде всего высокую конкуренцию партий. Мы уже говорили, что у нас на 25 мест в парламенте претендует по 16 человек на один мандат, - сообщила Любовь Попова.

По другим округам на один мандат претендует по 4-5 человек. В связи с высокой конкуренцией бывает, что на участках возникают спорные ситуации. Несмотря на это, наблюдатели работают объединенно. Они знают единые стандарты наблюдения за избирательной комиссией и имеют кодекс этики, с помощью которого хорошо контактируют на участке.

Любовь Попова уточнила, что здоровых сил на выборах присутствует гораздо больше.