Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка проголосовал на выборах депутатов ЗСК. Заместитель главы отдал свой голос на избирательном участке в Динском районе. Он отметил, что участие в выборах обязательно примут те, кто неравнодушен к жизни своего района и Краснодарского края.

- У нас общая задача – сделать наш край еще богаче, каждый населенный пункт – благоустроенным и комфортным, все направления экономики – крепче. Как будет строиться эта работа, во многом зависит от депутатского корпуса, состав которого мы выбираем в эти дни, - считает Андрей Коробка.

Заместитель губернатора заявил, что депутаты ЗСК предыдущего созыва смогли принять важнейшие для региона законы. Документы касаются развития животноводства и виноградарства, улучшали меры государственной поддержки предприятиям АПК.