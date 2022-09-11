В Анапе на выборах депутатов ЗСК выступил популярный народный ансамбль казачьей песни

Ансамбль «Зарница» выступил на выборах депутатов ЗСК. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе на выборах депутатов ЗСК выступил народный ансамбль казачьей песни «Зарница». Артисты поддержали своих голосующих коллег. Они пришли выразить свою гражданскую позицию.

- Представители популярного анапского творческого коллектива решили поддержать своих коллег по ансамблю. Они также подняли настроение всем членам комиссии и наблюдателям, - сообщили в мэрии города.

Уточняется, что коллектив сделал всем присутствующим музыкальный подарок. Он исполнил песню «Хороша Кубань». Также артисты напомнили присутствующим, что уже 13 сентября Краснодарский край отметит 85-летний юбилей.