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Карта Кубани11 сентября 2022 15:14

В Анапе на выборах депутатов ЗСК выступил популярный народный ансамбль казачьей песни

Артисты подняли настроение всем членам комиссии и наблюдателям
Мария ЧАЛАЯ
Ансамбль «Зарница» выступил на выборах депутатов ЗСК. Фото: мэрия Анапы.

Ансамбль «Зарница» выступил на выборах депутатов ЗСК. Фото: мэрия Анапы.

В Анапе на выборах депутатов ЗСК выступил народный ансамбль казачьей песни «Зарница». Артисты поддержали своих голосующих коллег. Они пришли выразить свою гражданскую позицию.

- Представители популярного анапского творческого коллектива решили поддержать своих коллег по ансамблю. Они также подняли настроение всем членам комиссии и наблюдателям, - сообщили в мэрии города.

Уточняется, что коллектив сделал всем присутствующим музыкальный подарок. Он исполнил песню «Хороша Кубань». Также артисты напомнили присутствующим, что уже 13 сентября Краснодарский край отметит 85-летний юбилей.