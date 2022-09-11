Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 13 и 17 сентября пройдут концерты и акции в честь 85-летия образования региона. Праздничные мероприятия проведут в Краснодаре, Кореновске, Новороссийске и Сочи.

13 сентября почетный караул Кубанского казачьего войска поднимет флаг Краснодарского края на Главной городской площади. Школьники из Карасунского округа исполнят гимн молодежи региона и развернут флаг. В гимназии №36 будет открыт арт-объект памяти художника Сергея Дудко.

В библиотеки края передадут 200 книг о природе Кубани от Русского географического общества.

В Кореновске несколько десятков автомобилей выстроятся в слоган «Краю – 85».

В Сочи организуют автопробег, а в акватории Черного моря в районе Морского порта выйдет 85 яхт с флагами Краснодарского края. Национальные диаспоры пройдут вместе, на пляже «Маяк» можно увидеть водно-воздушное шоу флайбордистов, а вечером в небо запустят праздничный фейерверк.

В Новороссийске пройдет фестиваль национальных культур «Новороссияне – 2022». В нем примут участие представители 15 национальных обществ.

Завершится празднование 85-летия со дня образования Краснодарского края большим концертом, который состоится 17 сентября. На нем выступят известные российские артиста и кубанские коллективы.